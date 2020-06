Uomo riprende una bambola posseduta che si muove da sola: verità o inganno?

In queste ore sui social è diventato virale un video girato da Chad Gassert, un uomo che vive nell’Ohio, negli Stati Uniti. Il protagonista di questa storia sostiene di aver vissuto “un’esperienza paranormale” che non sarebbe, tra l’altro, neanche la prima. La vicenda riguarda delle bambole di porcellana di sua moglie contenute in una vetrinetta nel soggiorno della loro casa.

L’uomo ha raccontato che a gennaio ha visto una delle bambole attraversare la stanza e ha sentito anche il rumore dei suoi passi. Qualche giorno fa, invece, Chad ha visto le bambole muoversi all’interno della vetrinetta e così ha deciso di riprendere tutto con il suo cellulare.

Inizialmente nella clip si vede la bambola sulla destra scivolare in avanti, come se avesse vita: poi la bambola più piccola, che si trova davanti alle altre due, scivola sul fianco. Alla fine, inoltre, un mucchietto di vestiti appoggiato sul divano cade a terra, senza che Chad lo abbia toccato. Nel video l’uomo è spaventato a morte e fa una vera e propria telecronaca di ciò che accade e le immagini sono davvero da brividi, come se fosse un film horror.

In entrambi i casi sua moglie era assente in casa e adesso Chad ha davvero paura di queste bambola. Com’è comprensibile, sui social in tanti hanno visto e commentato questo video: molti si sono spaventati e hanno suggerito a Chad addirittura di bruciare le bambole possedute. Tanti altri, invece, sono più scettici e pensano che si tratti solo di un’invenzione architettata per girare il video e prendersi gioco dei creduloni sui social. Quale sarà la verità?