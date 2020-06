Questo cagnolino accompagna la sua padrona allo scuolabus e la va riprendere ogni giorno

I cani sono gli animali più fedeli in assoluto. Questa affermazione non ha bisogno di spiegazioni, perché ogni giorno veniamo a conoscenza di imprese meravigliose che i nostri amici a 4 zampe fanno solo per noi. Come il caso di un cagnolino bianco che abita insieme ai suoi genitori umani nella provincia di Henan, in Cina. Ogni giorno, il fedele compagno accompagna allo scuolabus la sua giovane padroncina e la va a riprendere.

La madre della bambina ha filmato la scena per far vedere a tutti la fedeltà del cane e per far capire quanto è importate, per la crescita di un figlio, avere accanto tanto amore. Il cagnolino protegge la piccola, aspetta che salga sull'autobus e al ritorno la saluta con un gran scodinzolare di coda.

Guarda anche tu il video dolcissimo.