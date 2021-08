Cameriera riesca a salvare un bambino vittima di violenza domestica con un bigliettino

In Ohio una brutta storia di maltrattamenti su un minore è finita grazie all’intervento di una cameriera che ha notato nella famiglia di clienti che qualcosa non andava. Era la sera di Capodanno e mentre tutti mangiavano e bevevano c’era un bambino di 11 anni che fissava il piatto vuoto, digiuno. La cameriera Flavaine Carvalho si è subito accorta di lui e ha chiesto ai genitori se mancasse qualcosa o ci fosse qualche probleme; loro hanno risposto che il figlio avrebbe mangiato dopo a casa. La donna ha notato però sul piccolo segni di percosse e lividi e non ci ha pensato due volte. Ha scritto un biglietto con una semplice domanda: “Ti serve aiuto?”, mostrandolo solamente a lui senza farsi vedere dai genitori. Il ragazzino ha annuito in maniera inequivocabile, aveva bisogno di aiuto.

Così la donna ha chiamato la polizia che è intervenuta arrestando il padre e la madre e verificando che effettivamente dietro questo episodio c’era una lunga serie di violenze domestiche. Il ragazzo ha raccontato di essere stato appeso a testa in giù e di essere stato percosso con una scopa, oppure che spesso gli era negato il cibo come punizione. La cameriera è stata eccezionale nella sua prontezza ed partita una raccolta fondi per ringraziarla; la donna ha dichiarato che con i soldi raccolti vorrebbe organizzare dei corsi di formazione per le persone che lavorano a contatto con il pubblico, in modo che possano capire come aiutare chi si trova in difficoltà.