Elettra Lamborghini rivela: "Tra gli invitati alle nozze anche alcuni positivi"

Elettra Lamborghini non sta più nella pelle, il 26 settembre dirà "Sì" al suo Afrojack. In vista del grande giorno - che si celebrerà nella meravigliosa cornice del Lago di Como - la bella ereditiera ha svelato qualche dettaglio in più.

Intanto ha detto, in una recente intervista, che sicuramente piangerà: la commozione è una costante di tutte le spose e non fa eccezione neanche per i vip. Parlando poi della situazione d'emergenza che stiamo vivendo in relazione al Covid, ha rivelato: "Pensavamo di invitare 300 persone, ma alcuni dovrebbero venire da parti del mondo che li costringerebbero alla quarantena. Poi c'è questa strana estate con i contagi in aumento, alcuni invitati sono ancora oggi positivi". La speranza è che guariscano prima del matrimonio.

Per essere più sicura - perché è ipocondriaca come lei stessa afferma - ha deciso che farà fare il tampone a tutti prima della cerimonia. E poi ha aggiunto: "Oscurerò i loro cellulari con un bollino in modo che non facciano riprese o foto, ci si sposa una volta sola e non voglio star dietro alle cose che pubblica la gente". Da una persona attiva sui social come lei, questa è una notizia che sorprende!