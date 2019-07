Lenny Kravitz rivela: “Io e Jason Momoa siamo come fratelli”

Lisa Bonet, l’attrice che da ragazzina interpretava il personaggio di Denise nei Robinson, è stata sposata con Lenny Kravitz e con lui ha avuto anche una figlia, Zoe. L’amore tra l’attrice e il cantante poi è finito ma tra di loro è rimasta una bellissima amicizia, al punto che adesso hanno una specie di famiglia allargata.

Lisa si è rifatta una vita e ora è felice accanto al secondo marito Jason Momoa, l’attore famoso per aver interpretato Khal Drogo in “Game of Thrones” e, più di recente, “Aquaman”, insieme al quale ha avuto altri due figli. Momoa e Lenny Kravitz si conoscono e si rispettano, anzi, tra di loro c’è una grandissima amicizia, non a caso Zoe considera Jason come una sorta di secondo padre.

Del loro rapporto speciale ha parlato lo stesso cantante in un’intervista per USA Today: “Le nostre famiglie sono unite – ha detto Lenny – adoro il marito di Lisa, è come un fratello per me. Amo i loro bambini. È una cosa bella, anche se richiede impegno”. I due si frequentano spesso; poche settimane fa si sono incontrati per una grande occasione, ossia il matrimonio di Zoe in Francia, a seguito del quale Lisa e Jason sono poi volati in Italia per una vacanza.