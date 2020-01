Naomi Campbell posa nuda per la nuova campagna di Vivienne Westwood

"Credo che nella vita le cose accadano quando devono accadere. Mi ci sono voluti 33 anni di carriera per fare una campagna Westwood e sono felicissima di farla nel mio 49esimo anno di vita. Se è destino, le cose accadono". Così, in un video pubblicato sul profilo Instagram della maison, in cui appare accanto alla stilista e a suo marito Andreas Kronthaler, la Venere Nera commenta la sua partecipazione alla nuova campagna di Vivienne Westwood.

Naomi Campbell, protagonista dell'adv firmata Jurgen Teller, riesce ad incantare l'obiettivo in ogni scatto, da quelli in cui appare accanto alla stessa stilista (Vivienne Westwood), allo spettacolare scatto di nudo artistico, in cui si mostra (bellissima) con tacchi alti e cappello di tulle.

Quello tra Vivienne Westwood e Naomi Campbell è un legame che dura da 33 anni. Allora la stilista aveva già intuito quanto la modella dall'inconfondibile falcata fosse straordinaria e l'aveva voluta a tutti i costi in passerella. E oggi ha riconfermato quella convinzione scegliendola ancora per la sua campagna Primavera Estate 2020.

(Credits photo: Instagram/clmagency)