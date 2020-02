Greta Thunberg, morto il nonno Olof. La perdita raccontata su Instagram: "Ci manca terribilmente"

Il nonno amatissimo di Greta Thunberg è morto a 95 anni. La notizia della morte del nonno arriva durante l'incontro all'università di Oxford tra Greta Thunberg e Malala Yousafzai, l'adolescente pachistana che i talebani cercarono di uccidere, insignita del Nobel per la Pace.

E' la stessa attivista a postare su Instagram la foto con il nonno e questa didascalia: "Ieri mio nonno Olof Thunberg è morto. Stava per compiere 95 anni. Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto. Ci manca terribilmente".

Greta ha incontrato Malala, che ha oggi 22 anni, dopo essere stata curata in Inghilterra nel 2012 per il proiettile che le aveva sfiorato il cervello.E' la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace, nota per il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili e per il diritto all'istruzione - bandito da un editto dei talebani - delle donne pakistane. Le due ragazze si sono fatte fotografare sorridenti insieme. Tra le due ragazze è nata subito una grande intesa come dimostra questa foto postata sui social da Greta.