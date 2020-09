Le visiere di plastica non sarebbero efficaci contro il Coronavirus: lo rivela uno studio

Oltre alla mascherina, tante persone stanno utilizzando anche delle visiere di plastica trasparenti che si indossano sul viso per proteggersi dal Coronavirus. Questi strumenti sono stati indicati in particolar modo per alcune categorie di professionisti, come parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori, ossia tutte persone che, a causa del loro lavoro, devono stare a stretto contatto con i propri clienti.

Uno studio condotto dal Riken Centre in Giappone e pubblicato sulla rivista Physics of Fluids, però, ha dimostrato che queste visiere non sono efficaci per proteggersi dal Covid-19. Come riporta il Daily Mail, i ricercatori hanno effettuato dei test al computer, analizzando la diffusione di microparticelle fluorescenti. In questo modo hanno scoperto che quasi il 100% delle goccioline più piccole (20 micron di grandezza) emesse da una persona infetta quando parla o respira riesce a oltrepassare la barriera della protezione in plastica; per quanto riguarda le goccioline leggermente più grandi (50 micron di grandezza), ossia quelle prodotte attraverso colpi di tosse o starnuti, invece, è risultato che circa il 50% di quelle emesse da un infetto riesce a raggiungere la persona che indossa la visiera.

Il problema fondamentale di questi strumenti protettivi è che non coprono interamente il viso e dunque lasciano spazio libero attraverso il quale queste piccole particelle riescono a passare. Secondo il team di ricercatori guidati dal professor Makoto Tsubokura, insomma, le visiere di plastica sono inutili se indossate da sole: tuttavia, possono rappresentare una protezione ulteriore se sotto viene indossata correttamente una mascherina chirurgica che copra bocca e naso. I medici e gli infermieri, infatti, utilizzano le visiere ma sempre mettendo sotto anche la mascherina.

Le visiere sono state indicate anche per le persone che hanno problemi respiratori e che dunque possono incontrare difficoltà nell’utilizzo delle mascherine, oppure per i bambini: purtroppo, però, questo studio dimostra che sono pericolose. Gli esperti sostengono che al massimo le visiere possano essere indossate da sole senza mascherine solo all’aperto, o in ambienti adeguatamente ventilati.