"Le mestruazioni sono un lusso" e una farmacia sconta gli assorbenti del 20%

I Italia le donne pagano gli assorbenti igienici con il 22% di Iva. Una farmacia di Roma, in pieno centro a Piazza di Spagna, ha deciso di lanciare un'iniziativa in favore di tutte le donne che non possono fare a meno di comprare gli assorbenti, già a fine marzo. Eccola: ha applicato uno sconto del 20% su tutte le marche su tutti i tipi di tampone, sia interni che esterni.

Per promuovere questo progetto, la farmacia ha fatto stampare anche un volantino sul quale si legge: "Gli assorbenti sono indispensabili per ogni donna che li usa 5 giorni al mese per circa 40 anni della sua vita. Perciò in molti paesi europei godono di un'Iva agevolata. In Italia no, sono tassati al 22%, come i prodotti di lusso".

La questione dell'Iva degli assorbenti è molto calda. Sono state depositate alcune proposte di legge per abbassarla al 4% e uniformare il nostro Paese agli altri. Diminuire l'imposta sul valore aggiunto sarebbe importante anche per ridurre il gender gap. Qualche tempo fa è stata anche abbassata l'Iva su alcuni prodotti di lusso, come il tartufo (dal 10% al 5% per il prodotto fresco e dal 22% al 10% per quello lavorato), quindi una soluzione in questo senso è possibile trovarla.

Il ciclo accompagna la vita delle donne per molti anni e l'iniziativa della farmacia di Roma fa capire quanto sia importante fare qualcosa in questo senso.