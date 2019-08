Sfida il suo cane a chi mangia più veloce la pasta: il video esilarante

Un ragazzo cinese ha sfidato il suo cane a mangiare un piatto di tagliatelle il più velocemente possibile. Chi ha vinto? Anche senza guardare il video esilarante della "battaglia impari" tra i due, sappiamo che il fido amico è stato più vorace. Ma quello che capita alla fine è ancora più divertente.

Il filmato è stato caricato sulla piattaforma TikTok e in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo, facendo ridere tutti. Il cane ha molta fame e divora la pasta, ma non si ferma lì. Accortosi, infatti, che il suo padrone aveva ancora tagliatelle nel piatto, decide di rubargliele. A questo punto, interviene un secondo cane, che sembra dire: "Ma a me niente?"... rimane però a bocca asciutta!

Il risultato è davvero da far morire dal ridere. Guardalo con i tuoi occhi.