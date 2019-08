Belen incinta di una femminuccia? L’indizio sui social

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha tenuto banco tra i gossip dell’estate, soprattutto perché ormai da settimane si vocifera di una possibile seconda gravidanza della showgirl argentina.

In realtà, la coppia non ha mai nascosto di voler allargare la propria famiglia e dare così un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Nonostante questo, Belen negli ultimi tempi ha giocato molto sulle aspettative dei fan, pubblicando spesso sui social dei post ambigui o con qualche dettaglio allusivo al tema in questione.

Proprio qualche ora fa, ad esempio, la showgirl ha postato una foto che ritrae suo figlio all’interno di una culla rosa sulla quale è inciso il nome Penelope.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 27 Ago 2019 alle ore 6:41 PDT

Inutile dirlo, il post ha scatenato i fan che hanno visto in questa foto un chiaro indizio della gravidanza: poiché la culla sembra essere rosa e vi è inciso un nome femminile, i follower hanno subito ipotizzato che Belen possa aspettare una femminuccia e sono in tanti ad averle già fatto le congratulazioni. Ma sarà davvero così? Belen ha voluto davvero lanciare un indizio oppure i fan corrono troppo con la fantasia? Per saperne di più non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti.