Brad Pitt confessa: “Ho frequentato gli Alcolisti Anonimi"

Durante una recente intervista rilasciata al New York Times, Brad Pitt ha deciso di mettersi a nudo, raccontando i suoi trascorsi con alcol e droghe e rivelando il modo in cui ha sconfitto le dipendenze.

Non è un mistero che l'attore abbia avuto problemi di questo tipo. Se ne è parlato tanto e lui stesso non ha nascosto di aver trascorso momenti davvero difficili a causa di alcol e droghe. Nel 2017 aveva anche dichiarato: “Non ricordo un solo giorno, dopo la fine del college, in cui non abbia bevuto alcol o fumato marijuana. Oggi sono contento di aver chiuso con tutto questo: da sei mesi non tocco nulla”.

Ma mai prima d'ora aveva rivelato di aver frequentato gli Alcolisti Anonimi. A quanto pare è stato proprio questo gruppo di recupero a dare all'attore la forza di fare i conti con la realtà, proprio quando sentiva di essere ormai "precipitato nell'oblio".

Sicuro di non essere giudicato da chi condivideva i suoi stessi problemi, Pitt ha capito che non c'è ragione di volersi mostrare forti ad ogni costo. Accettare i dolori e le debolezze nascosti in fondo al proprio animo è fondamentale: "Bisogna aprire quelle scatole”, ha dichiarato l'attore.

(Credits photo: Instagram/bradpittoffcial)