L'emozionante tributo di Beyoncé al memorial dedicato a Kobe Bryant e alla figlia Gigi

Ormai è passato un mese dal terribile 26 gennaio 2020, data in cui Kobe Bryant, 41 anni, e la figlia Gigi, di solamente 13, hanno tragicamente perso la vita mentre viaggiavano nel loro elicottero con altri sette passeggeri. E proprio ieri, allo Staples Center, dove Kobe giocava con i suoi L.A. Lakers, è stato organizzato un memorial dedicato a Kobe e a Gigi, in modo che tutti potessero fare un ultimo saluto a padre e figlia.

Il servizio è iniziato, a sorpresa, con Beyoncé, che ha voluto ricordare il cestista, la figlia, e i loro amici scomparsi nell'incidente con un'esibizione molto emozionante: due sue canzoni, "XO" e "Halo". La cantante è salita improvvisamente sul palco ed è stata accompagnata da un'orchestra e da un coro gospel per ricordare le vittime dell'incidente, creando un momento commovente e magico.

"Sono qua perché voglio bene a Kobe, e questa era una delle sue canzoni preferite" ha detto al pubblico Beyoncé, mentre stava cantando la sua "XO", aggiungendo: "Voglio ricominciarla, ma voglio che cantiamo tutti insieme, voglio che cantiamo così forte da far sentire a Kobe e Gigi tutto il nostro amore" e tutto lo Staples Center ha intonato le note della canzone.

Successivamente, la cantante si è esibita in una versione gospel di "Halo", mentre indossava un abito dorato abbinato a dello smalto e a dei gioielli viola, esattamente i colori dei Lakers, la squadra di Kobe.

Tra tutte le persone che hanno voluto ricordare Kobe, c'è anche la moglie Vanessa, che al momento dell'incidente non era sull'elicottero, come le altre tre figlie, Natalia, 17 anni, Bianka, 3 anni, e Capri, 8 mesi. La donna ha detto: "Dio sapeva che te e Gigi non potevate stare su questa Terra separati. Quindi ha dovuto portarvi entrambi in paradiso."