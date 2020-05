Pakistan, il video dell'aereo mentre cade sui palazzi

Un aereo in Pakistan si è schiantato in un centro abitato, andando a colpire una serie di palazzi. Una telecamera, piazzata su un tetto di Karachi, ha ripreso gli attimi precedenti all'incidente: si vede l'aereo che sorvola le case e poi una nuvola di fumo invade il cielo.

Si è trattato di un Airbus A320 della compagnia pakistana. A pochi chilometri dall'aeroporto, il velivolo ha perso il controllo ed è precipitato. A bordo c'erano circa 90 persone, insieme a tutto il personale di volo. Solo 2 i sopravvissuti. Ancora però si devono contare le vittime dei palazzi su cui l'aereo si è schiantato.

Non si conoscono le cause dell'incidente. A quanto pare ci sarebbe stato un guasto tecnico, che ha costretto il pilota a un atterraggio di emergenza. Ora dalla compagnia fanno sapere che è stata aperta un'indagine per capire cosa è successo veramente.