Per la stupida morte del padre di Dawson c’è una ragione

Chiunque abbia visto la scena della morte del padre di Dawson non potrà mai dimenticarla; ha fatto una fine da vero ingenuo. Il motivo è stato finalmente svelato da Hall of Series che è una vera enciclopedia delel serie televisive.

La morte avviene all’inizio della quinta stagione mentre tutto sembra andare per il meglio. Dawson è al college e lui si è finalmente ricongiunto con la moglie Gale (dopo crisi e tradimenti) da cui ha appena avuto un altro bimbo. Gale chiede a Mitch di uscire a prendere il latte e lui non farà mai ritorno; muore in un incidente, distratto dal cono gelato che gli cade mentre sta guidando e cantando a squarciagola; si china per raccoglierlo e sbam. Fine del personaggio.

A tutti sarà sembrata una fine davvero sciocca e ingiustificata e infatti non era prevista inizialmente. Pare che l’attore che interpretava Mitch, John Wesley Shipp, sia stato in qualche modo artefice del suo destino, lo ha raccontato lui stesso: ”Alla fine delle quattro stagioni i ragazzi sarebbero andati al college. Noi genitori saremmo stati sullo sfondo, con un ruolo molto più marginale, e non avevo davvero alcun interesse a farlo. Quindi, quando hanno voluto rinegoziare il nostro contratto, ho fissato il mio prezzo davvero alto.”, la produzione non poteva e non voleva pagare quella somma e hanno optato per farlo fuori, ma solo dopo essersi assicurati che avrebbe girato la scena della morte. Ed ecco perché abbiamo dovuto assistere a quella scena piuttosto patetica e a tutta la sofferenza che ne è conseguita.