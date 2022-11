Blasi e il presunto flirt con Edmondo: ecco qual è la verità

Ilary Blasi è costantemente al centro del gossip a causa della fine del matrimonio con Francesco Totti. Mentre lui è felicemente insieme a Noemi Bocchi senza ormai nascondersi nemmeno ai flash dei fotografi, la conduttrice ha confermato di essere single o per lo meno ha smentito la storia d’amore con l’amico Edmondo Israilovici con cui è stata paparazzata.

In una storia Instagram Blasi ha chiarito con ironia che non ha una storia con Edmondo: “È stato dipinto sulle copertine di alcuni giornali scandalistici come mio uomo – spiega Ilary inquadrando l’amico Edmondo, detto Mondo – hanno detto che tira un'aria di flirt, secondo me tira solo un'ariaccia e basta”.



I due si conoscono da anni, ma la settimana scorsa erano stati paparazzati insieme a cena, facendo impazzare il gossip. “Però Mondo, toglimi una curiosità: cosa si prova a stare sulla copertina dei giornali scandalistici?”, provoca Blasi. Edmondo Israilovici risponde complice: “Cosa si prova a stare con te?”. E il gruppo di amici al tavolo si fa una risata. “Mondo, Mondo ma rimorchi di più adesso o ti ho bruciato?”, chiede Blasi. “Bruciato tutto, bruciato tutto”, scherza Edmondo. E poi ancora la conduttrice insiste: “Da quant'è che ci conosciamo Mondo?”, chiede per provocazione la conduttrice. I due in effetti si conoscono da 15 anni e la loro sembra essere una sana amicizia pluriennale piuttosto che un flirt passeggero.

A riprova di ciò, la conduttrice fa un appello a tutte le donne che potrebbero essere interessate all’amico Mondo: “Comunque donne, Mondo è single, vi lascio il tag, approfittatene!”. Ilary ancora una volta ha risposto con ironia alla difficile situazione con Totti che nel frattempo si gode una nuova vita con Noemi Bocchi.