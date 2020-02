Anastasio a 105 Mi Casa: l'anteprima dell'intervista

Anastasio è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa.

Il rapper ha partecipato a Sanremo 2020 con il brano "Rosso di Rabbia", che fa parte del suo nuovo album "Atto Zero". Anastasio ci ha raccontato com'è nata la scelta della canzone per il Festival: oltre a quella scelta, c'era una rosa di altri brani e il rapper era indeciso tra "Rosso di Rabbia" e "Narciso". E proprio quest'ultima è oggetto del primo Mi Casa Mash Up di Anastasio!

Vuoi vedere l'intervista integrale? La trovi a questo link, sul nostro canale Youtube!