Rapinatori inseguiti dalla polizia: gettano per strada soldi per bloccare gli agenti

Alcuni malviventi hanno derubato un negozio a Pudahuel, in Cile e poi si sono dati alla fuga con la polizia alle calcagna, proprio come in un film d’azione. Così hanno pensato di iniziare a spargere il denaro appena rubato per strada in modo da mandare in tilt il traffico e facilitare la fuga.

I ladri avrebbero rubato circa 10 milioni di pesos, l’equivalente di 10.300 dollari. Hanno “sacrificato” una borsa della refurtiva e in effetti hanno causato il rallentamento del traffico dal momento che molte persone si sono fermate a raccogliere le banconote per strada. La polizia è stata bloccata per alcuni istanti da questo trucchetto, ma è comunque riuscita a raggiungere i rapinatori. Gli agenti hanno arrestato sei persone coinvolte e recuperato la refurtiva, a parte qualche banconota smarrita sull’asfalto!



Le autostrade bloccate dagli oggetti più improbabili

Che un camion perda soldi è una scena molto da film, ma capita anche nella realtà, era successo a novembre dello scorso anno negli USA, in quel caso fu un incidente e i passanti ne approfittarono procurandosi grosse manciate di banconote.

E non nemmeno la prima volta che vediamo le immagini di strade e autostrade bloccate o rallentate dall'invasione dagli oggetti più disparati. Solo qualche mese fa un'autostrada era stata bloccata dal carico di un camion di sex toys, che aveva comunque distratto i guidatori che transitavano da lì, quasi quanto i contanti sparsi per la carreggiata.

Ma c’è anche chi in autostrada non ha abbandonato oggetti, ma persone, come quell’uomo che aveva avuto una brutta lite con la moglie e ha deciso di lasciare proprio lei in autostrada, in autogrill, almeno.



E a voi è mai capitato di fare strani avvistamenti su strade e autostrade?