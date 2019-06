Turista rischia di soffocare e viene salvato dalla manovra di Heimlich: il video

Chania, in Grecia. Una bella sera tiepida, un'osteria in riva al mare e tanta gente che mangia tranquilla. A un certo punto, però, un turista comincia a sentirsi male, non riesce a respirare, si batte le mani sul petto e la compagna che era con lui non riesce a capire cosa sta succedendo.

Il turista è un uomo britannico e si sta per soffocare: un pezzo di cibo gli è andato di traverso e gli è rimasto sulla trachea. Respira male, si inizia ad agitare, si alza e cammina nervosamente tra i tavoli. Vasilis Patelakis, il proprietario del locale, si accorge dell'uomo, capisce subito, si avvicina e lo salva. Grazie alla manovra di Heimlich e alla prontezza di Vasilis, l'uomo non si è strozzato.

Questa manovra è molto semplice, ma molto efficace in questi casi... può salvare veramente una vita. In pratica, si deve esercitare profonde e rapide pressioni sotto lo sterno o sopra l'ombelico della persona che sta soffocando, utilizzando le braccia.

Guarda il video del salvataggio... potrebbe esserti utile sapere come si fa!