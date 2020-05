Ecco come il virus potrebbe diffondersi al buffet di un ristorante: il video di un esperimento

Siamo all’inizio della Fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus, e in tanti si stanno chiedendo come sarà possibile tornare a frequentare luoghi affollati, come ad esempio un ristorante. Mentre gli esperti cercano delle possibili soluzioni, l’emittente televisiva giapponese NHK ha deciso di fare un esperimento per dimostrare come il virus possa diffondersi velocemente in un ristorante con buffet.

Per realizzare questo esperimento sono state riunite 10 persone in una stanza dove era stato allestito un buffet: un ragazzo si è prestato per svolgere il ruolo di “untore” e sulle sue mani è stata applicata una vernice fluorescente che stava a rappresentare il virus. In seguito i partecipanti sono stati invitati a partecipare al buffet insieme alla persona “infetta”.

Dopo soli 30 minuti dall’inizio della cena tutti i presenti sono risultati “contagiati”: alla luce di una speciale lampada, infatti, la vernice fluorescente è comparsa chiaramente sulle mani di tutti i partecipanti, sui loro volti, così come su molti oggetti, tra i quali i piatti stessi. Questo esperimento non è stato fatto a caso ma è stato realizzato ipotizzando quanto potrebbe essere realmente accaduto sulla Diamond Princess, la nave da crociera che è rimasta per giorni in quarantena al largo della costa del Giappone perché a bordo c’erano ben 700 persone contagiate dal Coronavirus. I passeggeri hanno contratto il virus a causa di una persona che era sbarcata a Hong Kong pochi giorni prima e che era in seguito risultata positiva al tampone. Probabilmente è stata proprio questa persona a diffondere il virus a bordo della nave, magari proprio durante un buffet a bordo.

Questo video, realizzato con la collaborazione di esperti come il prof Hiroyuki Kunishima della St. Marianna University of School of Medicine, vuole lanciare due messaggi importanti che è bene ricordare sempre: fare attenzione a ciò che si tocca e lavarsi frequentemente le mani e sempre in modo accurato.